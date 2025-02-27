بمشاركة مصر.. مجلس التعاون الخليجي: اجتماع لوزراء خارجية في السعودية الخميس المقبل

وكالات

أعلن مجلس التعاون الخليجي، أنه سيكون اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس بمشاركة مصر وسوريا والمغرب والأردن في مكة الخميس المقبل.

وتستضيف مصر القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية بموعدها الجديد في 4 مارس بدلًا من 27 فبراير الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن تحديد الموعد الجديد يأتي في إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجستي للقمة، وأنه تم بعد التنسيق مع البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.