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عشرات الجرحى جراء انفجار خلال اجتماع قادة حركة "إم 23" المتمردة مع السكان بالكونغو

03:41 م الخميس 27 فبراير 2025

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بوكافو (الكونغو)- (أ ب)

ذكرت تقارير، اليوم الخميس، أن عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح جراء انفجار وقع خلال اجتماع قادة حركة "إم 23" المتمردة مع السكان في شرق الكونغو.

وأظهرت مقاطع فيديو والصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، حشدا من الأشخاص وهم يفرون من الاجتماع في بوكافو في حالة ذعر، وجثثا ملطخة بالدماء على الأرض.

وكان قادة حركة "إم 23" المتمردة يعقدون اجتماعا مع السكان عندما وقع الانفجار في وسط بوكافو.

ولم يتم تأكيد وقوع ضحايا على الفور.

وكان من بين قادة المتمردين الحاضرين كورنيل نانجا، زعيم "تحالف نهر الكونغو"، الذي يشمل حركة "إم 23".

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بوكافو حركة إم 23 الكونغو
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