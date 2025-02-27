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مبعوث ترامب للشرق الأوسط: أفعال حماس تظهر عدم استحقاقها للتواجد بغزة أو الضفة

03:14 م الخميس 27 فبراير 2025

ترامب

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وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الخميس، إنه لا يمكن أن يكون هناك وجود لحماس في غزة أو الضفة الغربية مستقبلا، زاعما أن أفعالها تظهر عدم استحقاقها ذلك.

وأوضح ويتكوف، أنه لا تسامح مع حماس، مؤكدا أن "الإرهاب" خط أحمر لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار ويتكوف، إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت إنجازا في حد ذاتها ولم تكن لتتحقق لولا ترامب، مضيفا "من المؤكد أن انتخاب ترامب وشعاره السلام من خلال القوة كان له صدى في المنطقة وهذا ما حرك كل شيء".


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ترامب حماس غزة
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