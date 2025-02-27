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مبعوث ترامب للشرق الأوسط: اتفاقية المعادن سببها أننا ساهمنا بحرب أوكرانيا أكثر من أوروبا

03:12 م الخميس 27 فبراير 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب حريص على تجاوز هذه المرحلة والمضي قدما في التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

وأشار ويتكوف إلى أن المسؤولين الأمريكيين تفاوضوا لأسبوعين تقريبا، مؤكدا أن حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي غدا في واشنطن علامة جيدة.

وكشف ويتكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه أنه لم يكن هناك تواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طوال ثلاث سنوات ونصف و"نحن هنا لنعيد التواصل".

وأكد ويتكوف، أن حقوق التعدين واسعة جدا في أوكرانيا وسيكون للولايات المتحدة الكثير من الفرص مع روسيا عند الانتهاء من اتفاق السلام موضحا أن اتفاقية المعادن أعقبت اكتشاف ترامب أن واشنطن ساهمت بالحرب أكثر من أوروبا لكن ليس لديها اتفاقيات قروض مثلها.

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ستيف ويتكوف حرب أوكرانيا اتفاقية المعادن
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