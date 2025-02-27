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وزير الدفاع الإسرائيلي: واشنطن وافقت على بقاء قواتنا بجنوب لبنان دون قيود زمنية

03:12 م الخميس 27 فبراير 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن تل أبيب حصلت على ضوء أخضر من الولايات المتحدة للبقاء في المنطقة العازلة في لبنان دون قيود زمنية.

ومع انتهاء المهلة المحددة لانسحاب جيش الاحتلال من لبنان يوم 18 فبراير الجاري، أعلن مسؤول إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية سوف تبقى في 5 مواقع إستراتيجية في جنوب لبنان بالقرب من الحدود بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب.

ورفضت الحكومة اللبنانية أي تأخير آخر في الانسحاب الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال مع حزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إن المواقع الـ5 في لبنان ستشكل نقاط مراقبة وتقع قبالة تجمعات سكانية إسرائيلية في الشمال، حيث لا يزال هناك نحو 60 ألف نازح".

وأشار إلى أن هذا الإجراء المؤقت تم بإقرار اللجنة المشرفة على تنفيذ الهدنة بقيادة الولايات المتحدة، والتي سبق أن مددت وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع إضافية.

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يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل لبنان
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