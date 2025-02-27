بعد المصالحة.. محاولة لاغتيال رئيس الوزراء الإثيوبي في الصومال: ماذا حدث؟

وكالات

أفادت تقارير إعلامية صومالية، اليوم الخميس، بتعرض مطار "آدم عدي" الدولي بالعاصمة مقديشو لقصف من قبل مجهولين قبيل وصول طائرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلاد؛ لإجراء محادثات مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وذكر موقع "جاروي" المحلي، أن طائرة رئيس الوزراء الإثيوبي هبطت بسلام وكان في استقباله الرئيس الصومالي شيخ محمود.

وكشفت مصادر، أن المطار تعرض لقصف بقذائف الهاون، ما يشير إلى أنه كان منسقا ليتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإثيوبي.

وأشار الموقع الإخباري المحلي، إلى أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المطار ومحيطه، كما أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى المطار والقصر الرئاسي لدواع أمنية.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا"، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مقديشو تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل، عقب فترة من التوترات الدبلوماسية بين أديس أبابا ومقديشو بسبب إقليم "صوماليلاند (أرض الصومال)" الانفصالي.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت أديس أبابا التراجع عن اتفاق أبرمته مع حكومة أرض الصومال، كان تسبب في توترات مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو، بعد اجتماع ثنائي جمع أبي أحمد وشيخ محمود في تركيا، إذ توصلا إلى "إعلان أنقرة لاستئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشهدت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا، توترا كبيرا بعدما قامت إثيوبيا بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال "صوماليلاند" ذاتي الحكم؛ لاستغلال جزء كبير من شريطه الساحلي.