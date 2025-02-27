وزير الخارجية الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية تواصل دعم التحريض ضد السامية

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيتجه إلى القاهرة لبحث سبل تمديد المرحلة الأولى من الصفقة مع حماس.

وأكد ساعر، أن بقاء حماس في حكم قطاع غزة أمر غير مقبول، مضيفا "نسعى لتحقيق الأمن لمواطنينا وهذا لن يتحقق دون نزع سلاح حماس".

وزعم ساعر، أن السلطة الفلسطينية تواصل دعم التحريض ضد السامية ولذلك فهي غير قادرة على حكم القطاع.

وفي سياق منفصل، أوضح وزير الخارجية الإسرائيلي، أن سياسة الضغط الأقصى على إيران التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بالغ الأهمية.