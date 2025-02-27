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وزير الدفاع الإسرائيلي: المرحلة الأولى من هدنة غزة انتهت

02:36 م الخميس 27 فبراير 2025

يسرائيل كاتس

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وكالات


نقلت القناة 12 العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله، إن المرحلة الأولى انتهت وقد استعدنا 25 أسيرًا من الأحياء.


وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم الخميس، أن التفاوض في مراحله المختلفة كان يدور حول 10 أو 12 أسيرًا فقط.

ولفت وزير الدفاع إلى أن أفضل طريقة لاستعادة جميع الأسرى أن تدرك حركة حماس أن الجيش مستعد للعودة للحرب.

وفيما سبق أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو أوعز بإرسال وفد تفاوضي التفاوض إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم لمواصلة المفاوضات بشأن غزة.


كما نقلت مصادر عن نتنياهو قوله "سنواصل اتخاذ الإجراءات بلا هوادة حتى نعيد جميع أبنائنا وبناتنا إلى الوطن".

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