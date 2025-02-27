إعلام عبري: الجيش اعترف بقتل مستوطن بالخطأ يوم 7 أكتوبر في "ناحل عوز"

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بقتل ران فوسلوشني الذي كان يواجه مسلحين فلسطينيين في مستوطنة "ناحل عوز" يوم 7 أكتوبر 2023.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على ران فوسلوشني يوم 7 أكتوبر بعد الاشتباه بأنه مسلح فلسطيني.

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ما حدث في مستوطنة نير عوز في 7 أكتوبر 2023 يشير لفشل ذريع في منظومة الجيش.

وأشار التحقيق العسكري الإسرائيلي، إلى أن أول قوة أمنية وصلت إلى نير عوز كانت بعد 7 ساعات من بدء هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى" بينما كان المهاجمون قد غادروا بالفعل.

وأوضح التحقيق العسكري، أن كمائن مسلحي حركة حماس على الطرق الرئيسية حالت دون وصول قوات الإنقاذ إلى مستوطنة نير عوز في 7 أكتوبر 2023.

وأكد تحقيق جيش الإسرائيلي، أن مدنيين إسرائيليين من نير عوز قُتلوا بنيران الجيش في 7 أكتوبر 2023.