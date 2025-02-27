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"إذا تم تصنيفها كديون".. زيلينسكي: لن نعيد حتى 10 سنتات للولايات المتحدة

02:02 م الخميس 27 فبراير 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

أفادت صحيفة أوبشيستفينويه الأوكرانية، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح أن أوكرانيا لن تعيد حتى 10 سنتات للولايات المتحدة إذا اعتبرت المساعدات الأمريكية ديونا.

وحسب الصحيفة الأوكرانية، فإن زيلينسكي قال: "لن أوافق حتى على 10 سنتات إذا تم تصنيفها كديون".

وسبق أن صرح زيلينسكي بأن أوكرانيا ترفض الاعتراف بديون للولايات المتحدة سواء بقيمة 500 مليار دولار أو 100 مليار دولار، موضحًا أن المساعدة التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة كانت في شكل منح.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 فبراير الجاري، إنه يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق مع كييف بشأن التزامات تعويض واشنطن بمبلغ 400-500 مليار دولار.

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أمس الثلاثاء، بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن تخلت واشنطن عن مطالبتها باسترداد 500 مليار دولار.

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فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا الولايات المتحدة
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