أول تعليق من حكومة غزة على فيديو ترامب عن القطاع

وكالات

وجهت الحكومة في قطاع غزة، انتقادات لمقطع الفيديو المنتج بالذكاء الاصطناعي الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال الذي يوضح خطته لتحويل غزة إلى منتجع، ويضم تمثالًا ذهبيا لنفسه، ووصفته بأنه "مخزٍ".

وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، في بيان أمس الأربعاء: "نستنكر بشدة، وبأشد العبارات، الفيديو المخزي الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحتوي على مشاهد غير أخلاقية تنتهك عادات وأخلاق وتقاليد شعبنا الفلسطيني".

وأشار مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إلى مشهد يظهر فيه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وترامب وهما يحتسيان المشروبات على الشاطئ، قائلة إن الفيديو يعكس "عقلية استعمارية عنصرية متجذرة ومحاولة يائسة لإضفاء الشرعية على التطهير العرقي المستمر الذي تقوم به الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي واضح".

وحذر الثوابتة "الإدارة الأمريكية من الاستمرار في هذا النهج العدائي تجاه شعبنا"، ودعت المجتمع الدولي إلى "كبح جماح الرئيس الأمريكي".

كما أكد أن "غزة ستبقى فلسطينية إلى الأبد، وأن شعبنا الصامد الذي عانى من أبشع الجرائم لن يسمح لأي قوة في العالم بسرقة وطنه أو فرض واقع يتناقض مع هويته الوطنية والدينية والاجتماعية، حتى لو كانت تلك القوة الولايات المتحدة".

ونشر ترامب، مقطع فيديو عبر حسابه على منصته "تروث سوشيال"، يظهر تصوره المستقبلي لقطاع غزة، بعد تنفيذ مشروعه الذي يسعى لتنفيذه بعد تهجير الفلسطينيين خارج القطاع وفق مخططه.

ويظهر الفيديو المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي، قطاع غزة بعد تنفيذ مشروع ترامب الاستثماري، حيث يظهر القطاع عبارة عن منتجعات سياحية وناطحات سحاب وشواطئ سياحية يستجم عليها الأجانب من جنسيات أخرى.

وظهر في الفيديو المصنوع، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان يستجم على شواطئ غزة مع ترامب، وخلفهم لافتة مكتوب عليها "ترامب غزة".