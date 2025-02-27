"دون تهجير أهلها".. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي خطة مصر لإعادة إعمار غزة

القاهرة- مصراوي:



جرى اتصال بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة،مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف"، اليوم الخميس، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.



وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن =عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، مثمنًا النمو المتسارع في التعاون المشترك فى المجالات المختلفة خاصة بعد اعتماد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين رئيسي البلدين عام 2018، مؤكدًا الحرص على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأكد وزير الخارجية أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لدفع التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيدًا بالتعاون الثنائي في المجالات المختلفة وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والسياحة والطيران.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تبادل الرؤى بين الوزيرين إزاء التطورات في قطاع غزة وسوريا، إذ استعرض عبد العاطى التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التي تستضيفها القاهرة يوم 4 مارس، وجهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما الاتصال تناول الخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار في غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشددًا على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من القطاع وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

وبحث الوزيران التطورات الأخيرة في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية أن تكون مصدر استقرار بالإقليم.





