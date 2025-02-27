ترامب لمسؤولي إدارته: من يشعر بعدم الرضا من إيلون ماسك "سنطرده" (فيديو)

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بعض أعضاء حكومته "يختلفون قليلًا" مع الملياردير إيلون ماسك.

في اجتماع لمسؤولي إدارته، طرح أحد الإعلاميين سؤالًا على ماسك قائلًا: "الرئيس ترامب نشر اليوم على "تروث سوشيال" يقول فيه إن الجميع في مجلس الوزراء سعداء بك. كنت أتساءل عما إذا كنت سمعت خلاف ذلك، وما إذا كنت قد سمعت أي شيء عن أعضاء مجلس الوزراء الذين لم يكونوا سعداء بالطريقة التي تسير بها الأمور؟ وإذا كان الأمر كذلك، فماذا تفعل لمعالجة هذا الاستياء؟".

وهمّ ماسك بالإجابة قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي على الفور بالقول: "إيلون، لنترك مجلس الوزراء يتحدث لثانية فقط"، قبل أن يضيف: "هل هناك من يشعر بعدم الرضا من إيلون؟ إذا كنتم كذلك، سنطردكم من هنا. هل هناك من يشعر بعدم الرضا؟"، قبل أن يصفق المسؤولون في القاعة.

#ترامب لمسؤولي إدارته: "هل هناك من يشعر بعدم الرضا من إيلون؟ إذا كنتم كذلك سنطردكم"https://t.co/fVU2D4YkEd pic.twitter.com/z1w3ivejeN — CNN بالعربية (@cnnarabic) February 26, 2025

وتابع ترامب بالقول: "لدينا احترام كبير لإيلون لأنه يفعل هذا، ويختلف البعض قليلًا، لكنني سأخبركم، في الغالب، أعتقد أن الجميع ليسوا سعداء فحسب، بل متحمسون أيضًا"، على حد تعبيره.