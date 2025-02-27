"چبتو فارما" تستقبل وزير الصحة الزامبي لبحث التعاون في مجال صناعة الأدوية

كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" والعضو المنتدب، الدكتور إليجا موتشيما، وزير الصحة الزامبي، والوفد المرافق له، تزامنًا مع زيارة رئيس جمهورية زامبيا، "هاكيندي هيشيليما"، إلى مصر، واستمرارًا لجهود تعزيز التواجد المصري في السوق الإفريقية.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص "چبتو فارما" على دعم التعاون الإقليمي والدولي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الدول الإفريقية، بحسب بيان اليوم.

وخلال اللقاء، عقدت جلسات حوارية تناولت استعراض الخبرات المصرية في مجال تصنيع الأدوية، إضافة إلى مناقشة آليات نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية في مجالات الأبحاث والابتكار.

كما هدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الصناعات الدوائية، وبحث سبل الشراكة في أحد أهم القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وذلك في ضوء النجاحات التي حققتها "چبتو فارما"، خاصة على صعيد التعاون مع الشركاء الدوليين.

وفي كلمته، أكد الدكتور عمرو ممدوح أهمية هذه الزيارة، التي تعكس التزام الجانبين بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الأمن الدوائي في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن التعاون مع زامبيا يمثل فرصة مهمة للتوسع في الأسواق الإفريقية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة الأدوية.

من جهته، أعرب وزير الصحة الزامبي، عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن زامبيا تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في مجال صناعة الأدوية، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز التصنيع المحلي وتطوير الكوادر البشرية.

شملت الزيارة جولة تفقدية داخل مصنع "چبتو فارما"، حيث اطلع وزير الصحة الزامبي والوفد المرافق على أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الأدوية، إضافةً إلى العمليات الإنتاجية المتقدمة التي تضمن تقديم منتجات دوائية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

كما تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة الدواء، بما يدعم الاستثمار والتصدير ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الزيارة، أعرب وزير الصحة الزامبي عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستسهم في توفير أدوية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لشعبي البلدين.

حضر الزيارة الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، ومن جانب هيئة الدواء المصرية، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات، بالإضافة إلى عدد من قيادات "چبتو فارما".

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