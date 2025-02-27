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جيش الاحتلال: اعتقلنا 75 فلسطينيًا بالضفة خلال الأسبوع الماضي

01:07 م الخميس 27 فبراير 2025

قوات الاحتلال أرشيفية

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وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، الخميس، اعتقال نحو 75 مطلوبا ومصادرة 17 قطعة سلاح خلال الأسبوع الماضي في أنحاء الضفة الغربية.

وذكرت القناة 14 العبرية، أمس الأربعاء، أن القيادة السياسية الإسرائيلية تحضر لليوم الذي يلي العملية العسكرية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هناك خطة مدنية سيتم تنفيذها بعد الخطة العسكرية.

وأوضحت القناة العبرية، أنه سيتم إعادة رسم شمال الضفة وتغيير التخطيط المدني والتشديد على مخيمات اللاجئين ووضع مناهج دراسية خالية من معاداة السامية.

وقبل أيام، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنه في ختام مشاورات أمنية تقرر إزالة جميع القيود على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أمر الجيش بالاستعداد لبقاء طويل في المخيمات التي طهّرها ممن أسماهم بـ"الإرهابيين" في الضفة الغربية، مشددا على أنه لن يسمح بعودة السكان مرة أخرى إلى المخيمات التي دخلتها قواته في الضفة الغربية.

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جيش الاحتلال الإسرائيل فلسطين الضفة الغربية
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