لغة جسد الرئيس السوري والعاهل الأردني في لقاء عمّان تثير تفاعلًا (فيديو)

وكالات

أثارت لغة الجسد وتعابير كل من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وضيفه الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، تفاعلًا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في عمان اليوم، وتم خلال اللقاء بحث فرص توسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والمياه، ومواصلة التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك#الأردن #سوريا pic.twitter.com/XgjtTDgY1R — RHC (@RHCJO) February 26, 2025

واستند نشطاء في تحليلاتهم واستنتاجاتهم على مقطع الفيديو الرسمي الذي نشره الديوان الملكي الأردني للزيارة ومراسم الاستقبال، وأنها تدل على "حرارة الاستقبال".

تبارك الرحمن على فخامة الشرع واستقامة الظهر !!! لغة الجسد فل ثقه!! ✨ https://t.co/xqTgyUFoVP — Ju✨ (@Human144939) February 26, 2025

والتقى العاهل الأردني، أحمد الشرع في عمّان، الأربعاء، إذ أجرى الملك عبدالله مباحثات مع الشرع في قصر بسمان، بعد استقباله له وقيادته السيارة، بينما كان الرئيس السوري يجلس بجواره.

وأكّد العاهل الأردني في اللقاء دعم المملكة لـ"سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها"، مشددًا على ضرورة تنسيق الأردن وسوريا بشأن "التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات"،كما لفت إلى أهمية "عودة سوريا إلى دورها الفاعل في محيطها العربي".