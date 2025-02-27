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لغة جسد الرئيس السوري والعاهل الأردني في لقاء عمّان تثير تفاعلًا (فيديو)

12:59 م الخميس 27 فبراير 2025

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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وكالات

أثارت لغة الجسد وتعابير كل من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وضيفه الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، تفاعلًا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستند نشطاء في تحليلاتهم واستنتاجاتهم على مقطع الفيديو الرسمي الذي نشره الديوان الملكي الأردني للزيارة ومراسم الاستقبال، وأنها تدل على "حرارة الاستقبال".

والتقى العاهل الأردني، أحمد الشرع في عمّان، الأربعاء، إذ أجرى الملك عبدالله مباحثات مع الشرع في قصر بسمان، بعد استقباله له وقيادته السيارة، بينما كان الرئيس السوري يجلس بجواره.

وأكّد العاهل الأردني في اللقاء دعم المملكة لـ"سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها"، مشددًا على ضرورة تنسيق الأردن وسوريا بشأن "التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات"،كما لفت إلى أهمية "عودة سوريا إلى دورها الفاعل في محيطها العربي".

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الملك عبدالله الرئيس السوري العاهل الأردني
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