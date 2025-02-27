إعلام عبري: "المستعربون" قتلوا فلسطينيًا بمخيم بلاطة في الضفة

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، الخميس، إن وحدة "المستعربين" بجيش الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من قتل مطلوب فلسطيني في مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي فبراير 2024، اغتالت وحدة المستعربين الإسرائيلية 3 فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في الضفة الغربية.

وكان 12 عنصرا من المستعربين تماهوا بلباس تنوع بين زي حريمي وآخر طبي أثناء دخولهم المستشفى.

وخلال العملية التي لقيت إدانات واسهة، تسلل 3 من عناصر المستعربين إلى جناح بالطابق الثالث من المستشفى وقتلوا الشبان الثلاثة أثناء تلقيهم العلاج.

ويعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزايد على وحدة المستعربين، في الضفة الغربية نتيجة عملياته الكثيفة في الضفة الغربية.

ويتمتع عناصر وحدة المستعربين بجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقدرة على التماهي داخل المجتمعات الفلسطينية فضلا عن التحدث باللغة العربية بشكل لا يمكن تمييزه عن المتحدثين باللهجة الفلسطينية.





