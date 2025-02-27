اتفاق 3 أحزاب في النمسا على تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة اليمين المتطرف

فيينا- (د ب أ)

أعلنت ثلاثة أحزاب في النمسا، اليوم الخميس، توصلها إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية دون مشاركة اليمين المتطرف، حسبما ذكر المتحدث باسم "حزب الشعب النمساوي"، المحافظ.

وقال المتحدث إن "حزب الشعب النمساوي" المحافظ، و"الحزب الديمقراطي الاجتماعي" (يسار وسط)، وحزب "نيوس" الليبرالي، توصلوا إلى اتفاق لتشكيل حكومة بعد انهيار المحادثات مع اليمين المتطرف.

وتوصلت الأحزاب الوسطية الثلاثة إلى الاتفاق في ثاني محاولة لتشكيل حكومة، مما أنهى خمسة أشهر من عدم الاستقرار السياسي منذ فوز حزب الحرية اليميني المتطرف بالانتخابات البرلمانية التي شهدتها النمسا في سبتمبر الماضي.

ويأتي الاتفاق بعدما فشل "حزب الشعب النمساوي" المحافظ في تشكيل ائتلاف ثنائي مع "الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، أو "حزب الحرية".

ويحمل برنامج الحكومة عنوان "افعل الشيء الصحيح الآن. من أجل النمسا". ومن المتوقع عرض تفاصيل الاتفاق في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الخميس.

يشار إلى أن الاتفاق مؤقت، حيث لا يزال حزب "نيوس" بحاجة إلى الحصول على موافقة قاعدته الحزبية، وهو أمر يتوقع أن يتم يوم الأحد المقبل.

واستغرق الأمر نحو 150 يوما، وهو ما يعد أطول فترة لتشكيل حكومة في النمسا.

ومن المقرر أن يتولى زعيم "حزب الشعب النمساوي"، كريستيان شتوكر، قيادة الائتلاف في منصب مستشار النمسا، فيما سيتولى زعيم "الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، أندرياس بابلر، منصب نائب المستشار.





