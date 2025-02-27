تركيا وحزب العمال الكردستاني.. دعوة لإنهاء النزاع ومؤتمر صحفي يحسم

وكالات

تشارف الخلاف بين حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" وتركيا والذي وصل حد الاقتتال، على الحل بعد دعوة وجهها زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان لحكومة أنقرة لإنهاء النزاع القائم بينهما.

وفي بيان لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، أمس الأربعاء، كشف عن ما وصفه بـ"إعلان تاريخي" متوقع من زعيم الحزب الكردي ما لم تحدث أيّة عوائق.

ومن المقرر أن يزور وفد من الحزب، زعيم الأكراد في سجنه بجزيرة إمرالي، اليوم الخميس.

وحُددت الساعة الثانية مساء بتوقيت جرينتش، لعقد مؤتمر صحفي في إسطنبول يتضمن بيانات لأوجلان.

ولا تتوافر حتى الآن معلومات عما تحتويه البيانات المقررة خلال المؤتمر الصحفي، غير أن التوقعات تشير إلى احتوائها دعوة لإنهاء النزاع.

ومن المحتمل أن تكون الدعوة من جانب أوجلان بداية للمفاوضات مع الحكومة التركية.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" منظمة إرهابية؛ إذ ينخرط في صراع مسلح ضد تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما أدى إلى سقوط عشرات آلاف القتلى من الطرفين.



