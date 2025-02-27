بإصابات وبتر أطراف.. كيف بدا الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم اليوم؟

وكالات

قال مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي، الخميس، إن 456 أسيرا فلسطينيا مفرج عنهم وصلوا إلى المستشفى فجر اليوم.

وأوضح أن عدد من الأسرى الذين وصلوا إلى المستشفى بحالة هزال شديد ولا يستطيعون المشي بسبب شدة التعذيب، لافتا إلى أن معظم الأسرى المفرج عنهم يعانون من الأمراض الجلدية وأحدهم مصاب بتليف في الرئة.

وأكد مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي، أن عدد من الأسرى المفرج عنهم تعرضوا للضرب المبرح على الصدر مما عرضهم لكسور في القفص الصدري، كما أن أحد الأسرى المفرج عنهم مبتور اليد وآخر مبتور القدم بسبب إصابته بمرض السكري وعدم تلقيه العلاج.

وأشار مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي، إلى أن من ضمن الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم 15 من الكادر الطبي.





