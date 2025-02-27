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سول: بيونج يانج أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية لدعم موسكو في حربها ضد كييف

10:45 ص الخميس 27 فبراير 2025

كوريا الشمالية

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سول- (د ب أ)

نشرت كوريا الشمالية المزيد من القوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وفقا للمخابرات الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس أن جهاز الاستخبارات الكورية يعتقد أنه تم إرسال قوات كورية شمالية إضافية إلى خط المواجهة في منطقة كورسك الروسية، على الرغم من أنه يجري تقييم عدد القوات التي تم نشرها مؤخرا.

وأفادت وكالة يونهاب بأنه "بعد فترة هدوء دامت نحو شهر، أعيدت القوات الكورية الشمالية إلى خط المواجهة في منطقة كورسك بدءا من الأسبوع الأول من شهر فبراير".


وفي منتصف يناير/كانون الثاني، قدرت وكالة الاستخبارات الوطنية مقتل حوالي 300 جندي كوري شمالي وإصابة 2700 جندي آخر في القتال حول منطقة كورسك.


وزودت كوريا الشمالية روسيا بحوالي 12 ألف جندي للقتال ضد أوكرانيا منذ أواخر العام الماضي، وفقا ليونهاب.


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كوريا الشمالية سول موسكو
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