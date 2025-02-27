بتهمة التخابر مع إيران.. سلطات الاحتلال تعتقل مواطنًا إسرائيليًا
10:44 ص الخميس 27 فبراير 2025
وكالات
أعلنت الشرطة وجهاز الشاباك الإسرائيليين في بيان مشترك، الخميس، اعتقال مواطن إسرائيلي من بيتاح تكفا سوط إسرائيل بتهمة التخابر مع إيران.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت سلطات الاحتلال، القبض على خلية جديدة بتهمة التجسس لصالح إيران.
جاء ذلك بعد محاكمة 7 إسرائيليين من أصول أذربيجانية، بتهمة التخابر لصالح إيران.
وقالت إسرائيل، إن الجواسيس قاموا بجمع معلومات وتصوير مناطق تم استهدافها في الضربة الإيرانية التي وقعت مطلع الشهر الجاري.
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