تايوان تدين المناورات العسكرية الصينية وتصفها بالتهديد الأكبر للسلام الإقليمي

تايبيه- (أ ب)

أدانت تايوان اليوم الخميس المناورات العسكرية التي تجريها الصين بعد أن حددت بكين منطقة لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية قبالة الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتعتبر الصين الجزيرة مقاطعة منشقة يتوجب استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر، وكثفت في السنوات الأخيرة أنشطتها العسكرية في المياه والأجواء المحيطة بتايوان.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان: "الصين هي أكبر مسبب للاضطرابات التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، والتهديد الوحيد والأكبر للسلام والاستقرار في مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت خلال 24 ساعة 45 طائرة و14 سفينة بحرية وسفينة واحدة تابعة للجيش الصيني تعمل حول تايوان، مشيرة إلى أن 34 منها دخلت مياه وأجواء الجزيرة.

وأضافت تايوان أنها "ردت بالشكل المناسب" دون تقديم تفاصيل إضافية.