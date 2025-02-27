الثلوج تقطع 7 طرق جبلية في لبنان

بيروت- (د ب أ)

أفادت السلطات اللبنانية اليوم الخميس بأن سبعة طرق جبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وقالت غرفة التحكم المروري في بيان صحفي اليوم، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، إن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي بأن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيناتا – الأرز، وكفردبيان – حدث بعلبك، والعاقورة – حدث بعلبك، والهرمل – سير الضنية، والهرمل – القبيات ومعاصر الشوف – كفريا، وتنورين الفوقا – حدث الجبة.

وتأثّر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط بمنخفض جوي قطبي المنشأ أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية اسم "آدم" وكان مصحوباً بكتل هوائية باردة أدت إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حيث لامست الثلوج ارتفاع الـ400 متر خاصة شمال البلاد.





