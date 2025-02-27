أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 871850 جنديًا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 871 ألفا و850 جنديا، بينهم 1150 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10209 دبابة، منها 8 دبابات أمس الأربعاء، و21196 مركبة قتالية مدرعة، و23755 نظام مدفعية، و1299 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1086 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و27102 طائرة مسيرة، و3064 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و38842 من المركبات وخزانات الوقود، و3760 من وحدات المعدات الخاصة.





