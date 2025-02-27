حماس: لا إفراج عن أسرى إسرائيل إلا عبر التفاوض والالتزام بالاتفاق

غزة- (د ب أ)

أكدت حركة حماس مجددًا اليوم الخميس أن السبيل الوحيد للإفراج عن "أسرى الاحتلال" في قطاع غزة هو التفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه فقط، مشددة على تمسكها الكامل بتفاهمات وقف إطلاق النار.

وجددت الحركة، في بيان اليوم عقب إفراج الاحتلال عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين أورده المركز الفلسطيني للإعلام ، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع حيثياته، وأكدت استعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وحذرت من أن "أي محاولات من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته للتراجع عن الاتفاق أو عرقلته، لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للأسرى وعائلاتهم".

وأشارت حماس إلى أن "شعبنا يستقبل اليوم 600 من أسرانا الأبطال بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم، إلى جانب عددٍ من الأطفال والنساء المعتقلين في سجون الاحتلال الفاشي".

وأكدت الحركة أنها "فرضت التزامن بين عملية تسليم جثامين أسرى العدو وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لمنع الاحتلال من التهرب من استحقاقات الاتفاق"، مشيرة إلى أن "محاولاته تعطيل الإفراج قد فشلت أمام إصرارها على تنفيذ الاحتلال لالتزاماته، بفضل جهود الوسطاء في مصر وقطر ودورهم الحاسم في الضغط عليه".

وشددت على أنها "قطعت الطريق أمام مبررات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية".

ودعت حماس الوسطاء إلى "مواصلة الضغط على الاحتلال لضمان التزامه بما تم الاتفاق عليه"، كما طالبت بعض الدول بـ "الكف عن ازدواجية المعايير في تعاملها مع قضية الأسرى، والتركيز على معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون التنكيل المستمر في سجون الاحتلال".

وتسلمت إسرائيل ليل الأربعاء/الخميس جثث أربع أسرى من قطاع غزة، وأطلقت في المقابل سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض في الأساس إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي.





