إيلي كوهين: لن ننسحب من محور فيلادلفيا قبل إعادة المختطفين وإسقاط حماس

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من محور فيلادلفيا قبل إعادة المختطفين وإسقاط حماس، وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، أنه سيتم إعادة رسم شمال الضفة الغربية وتغيير التخطيط المدني والتشديد على مخيمات اللاجئين.

يذكر أن حركة حماس، قالت إن السبيل الوحيد لتحرير الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة هو الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت حماس في بيان في وقت مبكر من صباح الخميس، بمناسبة بدء إسرائيل بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، أنه فرضنا التزامن في عملية تسليم جثامين أسرى العدو مع إطلاق سراح أسرانا الأبطال لمنع الاحتلال من مواصلة التهرّب من استحقاقات الاتفاق.