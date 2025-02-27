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افتتاح جلسة الحكومة الأمريكية الأولى بالصلاة.. ونشطاء: أمر غريب وغير اعتيادي

08:18 ص الخميس 27 فبراير 2025

ترامب في اجتماع مجلس وزراء أمريكي

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وكالات

لم تمر الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية التي ترأسها الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء أمس، دون إثارة جدل.

وعلى عادته أشعل ترامب سجالا واسعا على مواقع التواصل بتصريحاته الصادمة، والتي لم يعتد عليها العديد من السياسيين في البلاد.

وشهد افتتاح الجلسة لحظات وصفت بالغريبة، بعد انتشار فيديو خلال الساعات الماضية على منصة "إكس"، يظهر أحد الحاضرين، يفتتح الجلسة الحكومية الأولى بالصلاة، وفقا لروسيا اليوم.

كما دعا الله أن يحفظ الرئيس ترامب، ويعينه على إرشاد الوزراء، ما اعتبره بعض الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل غريبا وغير اعتيادي.

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