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الجيش اللبناني يعثر على أجهزة تجسس إسرائيلية جنوبي البلاد

07:52 ص الخميس 27 فبراير 2025

الجيش اللبناني

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وكالات

أعلن الجيش اللبناني، عن تفكيك جهازي تجسس عائدين للجيش الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا جنوبي البلاد.

وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه: "بتاريخ 26 فبراير 2025، ضمن إطار عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، نجحت وحدة مختصة من الجيش في اكتشاف جهازَي تجسس عائدَين للعدو الإسرائيلي، مموّهَين ومزوّدَين بآلات تصوير وأجهزة تحسس".

وأوضح الجيش اللبناني، أن الوحدة عملت على تفكيك الجهازَين، فيما تتواصل عمليات المسح الهندسي لمعالجة الأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي، وفقا لسكاي نيوز.

وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى "الابتعاد عن هذه الأجسام وعدم لمسها كونها تمثل خطرا داهما على حياتهم، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظا على سلامتهم".

يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من جنوب لبنان في 18 فبراير وذلك بالتزامن مع المهلة المحددة بعد انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في 28 يناير، فيما أبقى الجيش الإسرائيلي قواته في 5 نقاط استراتيجية عند الحدود.

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