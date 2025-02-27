"وول ستريت جورنال": خلافات كبيرة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة



وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن المفاوضين يدفعون من أجل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس.

وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، بحسب سكاي نيوز.

وحسبما ذكرت الصحيفة فإن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسطاء أن تل أبيب ترغب في الاحتفاظ بدور أمني مفتوح وإنشاء مناطق عازلة شمال وشرق قطاع غزة وتفكيك قدرات حماس العسكرية.

وأبلغت إسرائيل الوسطاء بأنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا، وفق تقرير "وول ستريت جورنال".

وسلمت حماس جثث أربعة رهائن إسرائيليين مع انتظارها إطلاق إسرائيل سراح مئات السجناء الفلسطينيين في المقابل، وذلك في عملية تبادل ليلية هي الأخيرة في إطار هدنة هشة في غزة.