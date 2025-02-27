وصول الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى معبر رفح البري



كتب- محمد فتحي:

وصل قبل قليل، الأسرى الفلسطينيين المبعدين إلى معبر رفح البري، وفقا لما ذكرته "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

يذكر أن الهلال الأحمر الفلسطيني قد قال: "استلمنا بالقدس الأسير المصاب كاظم زواهرة ويجري نقله إلى بيت لحم".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، فجر الخميس، إن حماس سلمت للصليب الأحمر جثث أربعة إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في انتظار الإعلان الرسمي، أن عملية التسليم تمت في وقت متزامن تقريبا مع مغادرة قافلة للصليب الأحمر تحمل عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي.