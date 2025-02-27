إدارة ترامب: إلغاء 60 مليار دولار من المساعدات الأمريكية حول العالم



وكالات

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستلغي أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و60 مليار دولار من المساعدات الأمريكية حول العالم.

تتضمن مذكرة تفاصيل داخلية نتائج مراجعة مدتها 90 يومًا، أمر بها ترامب لجميع الأموال التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية لأعمال التنمية والمساعدات في الخارج، وفقا لروسيا اليوم.

وتترك هذه الخطوة عددا قليلا من مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الباقية لمحاولة إنقاذها في معارك قضائية مستمرة، إذ كان موقع "واشنطن فري بيكون" أول من أبلغ عن هذه التخفيضات.

كما تلقى مئات المتعاقدين مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إخطارات الفصل والإجازات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وهذه الخطوة جاءت عقب إغلاق إدارة ترامب المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن وإيقاف آلاف برامج المساعدات والتنمية الأمريكية في مختلف أنحاء العالم في أعقاب محاولة تجميد المساعدات الخارجية.

ويقول الرئيس دونالد ترامب ومسؤوله الرئيسي عن خفض التكاليف إيلون ماسك إن المساعدات وأعمال التنمية مضيعة للمال وتعزز أجندة ليبرالية.