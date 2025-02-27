تركيا تُحذر إسرائيل: استئناف الحرب في غزة يؤدي لزعزعة استقرار المنطقة



وكالات

حذر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، من مغبة استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

وشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى إعادة إشعال الحرب في غزة، ما قد يفاقم الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "استئناف القتال سيعرض أمن المنطقة للخطر، وهذه الاحتمالات قائمة".

ورفض وزير الخارجية التركي مقترح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، القاضي بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرا أنه "مقترح لا تقبل به سوى الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأكد أن "حركة حماس قد تذهب اليوم، لكن غدا ستظهر حركة أخرى ربما تكون أكثر قدرة على المقاومة وتمتلك إمكانيات عسكرية أكبر".