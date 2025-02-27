وصول دفعة من الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم إلى رام الله



وكالات

وصلت حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، تقل عشرات الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى مدينة رام الله شمال الضفة الغربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي.

واستقبل حشد من الفلسطينيين في وقت مبكر من اليوم الخميس الدفعة الأولى من الأسرى المفرج عنهم في إطار دفعة التبادل السابعة بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لسكاي نيوز.

وضمت هذه الدفعة 37 أسيرا من الضفة الغربية و5 مقدسيين.

وفي سياق متصل، قال الهلال الأحمر الفلسطيني: "استلمنا بالقدس الأسير المصاب كاظم زواهرة ويجري نقله إلى بيت لحم".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، فجر الخميس، إن حماس سلمت للصليب الأحمر جثث أربعة إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في انتظار الإعلان الرسمي، أن عملية التسليم تمت في وقت متزامن تقريبا مع مغادرة قافلة للصليب الأحمر تحمل عشرات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر الإسرائيلي.