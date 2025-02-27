ماسك: أتلقى تهديدات بالقتل بسبب خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي



وكالات

اعترف رجل الأعمال الأمريكي ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية DOGE إيلون ماسك، أنه يتلقى تهديدات بسبب العمل الذي يقوم به لتقليل الإنفاق الحكومي.



وقال خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي برئاسة الرئيس دونالد ترامب: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن البلاد ستصبح فعليا مفلسة، هذا ليس خيارا، إنه أمر جوهري. لهذا السبب أنا هنا وأتلقى الكثير من الانتقادات والكثير من التهديدات بالقتل".

ولم يوضح ماسك ممن يتلقى مثل هذه الرسائل، وشدد على أنه على الرغم من الخطط الكبيرة لتقليص عدد الموظفين الحكوميين في الولايات المتحدة، فإن السلطات الأمريكية تنوي الحفاظ على جميع الوظائف الضرورية، وكذلك الموظفين الذين يؤدون عملهم بشكل جيد.

يعمل مهندسو إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، على تطوير برمجيات يمكنها تسريع عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين بشكل جماعي، وفقًا لما ذكرته مجلة "WIRED" الأمريكية نقلا عن مصادر.

ونقلت المجلة: "حصلت فرق DOGE على الوصول إلى برنامج AutoRIF وهو برنامج تم تطويره من قبل وزارة الدفاع منذ أكثر من 20 عاما لتحسين عمليات تسريح الموظفين – ويبدو أنهم يقومون بتحرير كود البرنامج".

وقد تم استخدام AutoRI Automated Reduction in Force سابقا في مختلف الوكالات لتبسيط عمليات التسريح. وتظهر لقطات شاشة من قواعد البيانات الداخلية التي اطلع عليها الصحفيون أن المطورين المرتبطين بماسك يقومون بإجراء تغييرات على كود البرنامج.

وأفادت مصادر، أن ملفات البرنامج تم وضعها في نظام تخزين مغلق للوثائق الرسمية التابع لمكتب إدارة شؤون الموظفين بعد فترة وجيزة من تولي ترامب السلطة، وأن التعديلات على الكود تم إجراؤها حرفيًا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

وحتى الآن، كانت عمليات التسريح في الوكالات الفيدرالية تتم يدويا، حيث كانت أقسام الموارد البشرية تدرس قوائم الموظفين وتقييم وضعهم. ومع ذلك، مع تطبيق AutoRIF واستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يسرع العملية بشكل كبير.