جيش الاحتلال يتسلم جثامين الإسرائيليين الـ4 المحتجزين من الصليب الأحمر

وكالات

تسلم الجيش الإسرائيلي، جثث 4 أسرى إسرائيليين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار المرحلة السابعة من صفقة التبادل بين "حماس" وتل أبيب.

وأكد مصدر إسرائيلي، أن الأسرى الأربعة القتلى تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر، وأنهم توجهوا إلى قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تقع في منطقة كرم أبو سالم.

ولم يتم التأكد من هوية الرهائن القتلى حتى الآن، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وفقا لروسيا اليوم.

وبالتزامن مع هذه العملية، خرجت أولى حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر باتجاه بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتحررون في الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار" عددهم 620 أسيرا، وتوزيعهم كالتالي: "151 أسيرا من المؤبدات والأحكام العالية موزعين 43 سيفرج عنهم إلى الضفة والقدس، و97 أسيرا إبعاد إلى خارج الوطن، و11 أسيرا من غزة قبل السابع من أكتوبر".

كما سيتم إطلاق سراح 445 أسيرا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر إضافة إلى 24 من الأسيرات والأسرى الأطفال، والدفعة الثانية من الأطفال والنساء من أسرى غزة بعد السابع من أكتوبر.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أنه "خلال المفاوضات الأخيرة على مدى 24 ساعة، طلبت إسرائيل أيضا جثث أسرى أجانب لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق"، مضيفة أنه "رغم ذلك طلب من الشرطة الاستعداد لاستلام 5 جثامين لأجانب هذه الليلة".