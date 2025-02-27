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الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده للرد بحزم على رسوم ترامب الجمركية

01:36 ص الخميس 27 فبراير 2025

الاتحاد الأوروبي

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وكالات

أكدت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيرد فورا وبحزم على الرسوم الجمركية البالغة 25% على السلع الأوروبية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها: "من المقرر أن يستجيب الاتحاد الأوروبي قريبا بشكل حاسم للرسوم الجمركية البالغة 25% على السلع الأوروبية التي توعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضافت: "سترد المفوضية الأوروبية بشكل فوري وحازم على الرسوم الجمركية"، وفقا روسيا اليوم.

وعلقت المفوضية الأوروبية أيضا على تصريحات ترامب، أن الاتحاد الأوروبي تم تشكيله لاستغلال الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم باستمرار الاتحاد الأوروبي باستغلال بلاده من خلال مراكمة فائض كبير في الميزان التجاري بينهما، لكن الأرقام تعكس صورة علاقة أكثر توازنا.

وأكدت بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق في العالم وأنها حققت نجاحا كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة.

وتوعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، برد متناسب من الأوروبيين بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.

وذكرت فون دير لاين أن الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة على الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد، وتستدعي تدابير مضادة حازمة ومتناسبة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية بالمثل على بلدان حليفة في مجموعة من القطاعات، مما أثار احتجاج كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي خصوصا.

وأثارت تصريحات ترامب قلقا كبيرا لدى بعض الشركاء التجاريين العالميين، وسط ردود فعل من أوروبا وتهديدات بالتسبب في "تأثير ضار للغاية" على الاقتصاد.

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