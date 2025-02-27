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الصليب الأحمر يغادر غزة بعد استلام 4 جثث إسرائيلية لمعبر كرم أبو سالم

01:18 ص الخميس 27 فبراير 2025

الصليب الأحمر في غزة أرشيفية

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وكالات

تسلمت اللجة الدولية للصليب الأحمر، فجر الخميس، جثث 4 أسرى إسرائيليين ونقلتها إلى معبر طول كرم تمهيدا لتسليمها لإسرائيل في إطار المرحلة السابعة من صفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل.

وأكد مصدر إسرائيلي، أن الأسرى الأربعة القتلى تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر، وأنهم في طريقهم إلى قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تقع في منطقة كرم أبو سالم، بحسب روسيا اليوم.

ولم يتم التأكد من هوية الرهائن القتلى حتى الآن، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبالتزامن مع هذه العملية، خرجت أولى حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر باتجاه بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتحررون في الدفعة السابعة للمرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأحرار" عددهم 620 أسيرا، وتوزيعهم كالتالي: "151 أسيرا من المؤبدات والأحكام العالية موزعين 43 سيفرج عنهم إلى الضفة والقدس، و97 أسيرا إبعاد إلى خارج الوطن، و11 أسيرا من غزة قبل السابع من أكتوبر".

كما سيتم إطلاق سراح 445 أسيرا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر إضافة إلى 24 من الأسيرات والأسرى الأطفال، والدفعة الثانية من الأطفال والنساء من أسرى غزة بعد السابع من أكتوبر.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أنه "خلال المفاوضات الأخيرة على مدى 24 ساعة، طلبت إسرائيل أيضا جثث أسرى أجانب لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق"، مضيفة أنه "رغم ذلك طلب من الشرطة الاستعداد لاستلام 5 جثامين لأجانب هذه الليلة".

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الصليب الأحمر لصليب الأحمر يغادر غزة ستلام 4 جثث إسرائيلية عبر كرم أبو سالم
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