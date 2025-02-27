إعلان

أمريكا.. نيويورك تحيي ذكرى تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993

12:26 ص الخميس 27 فبراير 2025

ذكرى تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

نيويورك - (د ب أ)

أحيت مدينة نيويورك الأربعاء، الذكرى السنوية لتفجير مركز التجارة العالمي القديم عام 1993، عندما حاول متطرفون لأول مرة إسقاط البرجين التوأم بـ1200 رطل من المتفجرات في شاحنة مستأجرة مركونة.

ولقي ستة أشخاص، من بينهم امرأة حامل، حتفهم في الانفجار الذي وقع يوم 26 فبراير من ذلك العام.

وتجمع أقارب الضحايا في الساحة التذكارية بمركز التجارة لوضع الزهور وقراءة أسماء أحبائهم الذين فقدوا حياتهم.

وتم قرع الجرس الساعة 1218 ظهرا، وهي لحظة انفجار الشاحنة في مرآب السيارات تحت الأرض في المركز.

وقالت بيث هيلمان، الرئيس والمدير التنفيذي للنصب التذكاري ومتحف 11/ 9 "نحن نجتمع لتكريم الأشخاص الأبرياء الذين قتلوا وأكثر من ألف شخص أصيبوا في ذلك اليوم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تفجير مركز التجارة العالمي ذكرى تفجير مركز التجارة العالمي أمريكا إسقاط البرجين التوأم بـ1200 رطل من المتفجرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول أيام رمضان 2025.. السبت أم الأحد بداية الصيام؟
مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)