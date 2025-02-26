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البث العبرية: فرق الطب الشرعي تستعد للتعرف على جثث الأسرى الإسرائيليين

11:50 م الأربعاء 26 فبراير 2025

فرق الطب الشرعي تستعد للتعرف على جثث الأسرى الإسر

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وكالات
قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن فرق الطب الشرعي الإسرائيلية تستعد في معبر كرم أبو سالم للتعرف الأولي على جثث الأسرى الإسرائيليين المقرر تسليمهم الليلة.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر أمني، أن الصليب الأحمر يتوجه الآن إلى نقطة التجمع في غزة لاستلام جثث الأسرى الإسرائيليين.
ولفتت تقارير إعلامية، إلى وصول فريق طبي تابع للصليب الأحمر الدولي لمعبر كرم أبو سالم شرقي رفح تمهيدا لاستلام الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت تقارير إعلامية، الأربعاء بتجمع آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة عسكرية عند بوابة سجن عوفر في رام الله بالضفة الغربية، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.
وأشارت مصادر، إلى بدء تجمهر المئات من الفلسطينيين لاستقبال الأسرى المحررين في رام الله وبيتونيا، لافتة إلى أن سيارات تابعة لقوات الاحتلال تبدأ بالتحرك نحو بوابة سجن عوفر في رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت عائلة أسير مقدسي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن المخابرات الإسرائيلية أجبرت العائلات على التعهد بعدم إقامة استقبال للأسرى المحررين.

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