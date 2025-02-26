المفوضية الأوروبية: سنرد بشكل حازم على أي رسوم جمركية أمريكية جديدة

وكالات

قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل حازم وفوري على أي رسوم جمركية أمريكية جديدة، جاء ذلك ردًا على تصريحات ترامب الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن الاتحاد الأوروبي كان يبتز الولايات المتحدة وأنه تأسس في الأساس "للعبث بها"، مشيرًا إلى أن إدارته ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية، وسيعلن هذا القرار قريبًا.

وأضاف ترامب في حديثه خلال الاجتماع الأول للحكومة الأمريكية، أن الاتحاد لن يكون قادرًا على الرد على قرار فرض الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن أوروبا ترفض شراء السيارات والمنتجات الزراعية الأمريكية.