إعلان

المفوضية الأوروبية: سنرد بشكل حازم على أي رسوم جمركية أمريكية جديدة

11:47 م الأربعاء 26 فبراير 2025

المفوضية الأوروبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل حازم وفوري على أي رسوم جمركية أمريكية جديدة، جاء ذلك ردًا على تصريحات ترامب الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن الاتحاد الأوروبي كان يبتز الولايات المتحدة وأنه تأسس في الأساس "للعبث بها"، مشيرًا إلى أن إدارته ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية، وسيعلن هذا القرار قريبًا.

وأضاف ترامب في حديثه خلال الاجتماع الأول للحكومة الأمريكية، أن الاتحاد لن يكون قادرًا على الرد على قرار فرض الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن أوروبا ترفض شراء السيارات والمنتجات الزراعية الأمريكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي الحرب التجارية رسوم جمركية أمريكية جديدة دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي يبتز أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول أيام رمضان 2025.. السبت أم الأحد بداية الصيام؟
مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)