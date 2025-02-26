تقارير: بدء إجراءات الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بوصول فريق طبي تابع للصليب الأحمر الدولي لمعبر كرم أبو سالم شرقي رفح تمهيدا لاستلام الأسرى الفلسطينيين.

وقالت عائلة أسير مقدسي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن المخابرات الإسرائيلية أجبرت العائلات على التعهد بعدم إقامة استقبال للأسرى المحررين.

وأشارت مصادر، إلى بدء تجمهر المئات من الفلسطينيين لاستقبال الأسرى المحررين في رام الله وبيتونيا، لافتة إلى أن سيارات تابعة لقوات الاحتلال تبدأ بالتحرك نحو بوابة سجن عوفر في رام الله وسط الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر أمني، أن الصليب الأحمر يتوجه الآن إلى نقطة التجمع في غزة لاستلام جثث الأسرى الإسرائيليين.