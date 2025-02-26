إعلان

تقارير: بدء إجراءات الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

11:12 م الأربعاء 26 فبراير 2025

صفقة تبادل الأسرى أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بوصول فريق طبي تابع للصليب الأحمر الدولي لمعبر كرم أبو سالم شرقي رفح تمهيدا لاستلام الأسرى الفلسطينيين.

وقالت عائلة أسير مقدسي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن المخابرات الإسرائيلية أجبرت العائلات على التعهد بعدم إقامة استقبال للأسرى المحررين.

وأشارت مصادر، إلى بدء تجمهر المئات من الفلسطينيين لاستقبال الأسرى المحررين في رام الله وبيتونيا، لافتة إلى أن سيارات تابعة لقوات الاحتلال تبدأ بالتحرك نحو بوابة سجن عوفر في رام الله وسط الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر أمني، أن الصليب الأحمر يتوجه الآن إلى نقطة التجمع في غزة لاستلام جثث الأسرى الإسرائيليين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين استلام الأسرى الفلسطينيين معبر كرم أبو سالم إقامة استقبال للأسرى المحررين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مدبولي: زيادة المعاشات والمرتبات بدءًا من يوليو القادم
مواعيد حزمة الحماية الاجتماعية: دعم الأولى بالرعاية حتى يونيو.. وزيادة المرتبات في يوليو
الأرصاد تُعلن طقس أول أسبوع من رمضان
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)