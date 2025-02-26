وزير الخارجية الإسرائيلي: نريد تجنب حدود أخرى في سوريا يوجد عليها إسلاميون

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إن هناك آلاف من مقاتلي حماس والجهاد في سوريا يسعون إلى جبهة حرب أخرى.

وأضاف ساعر: "مررنا بتجربة الحدود مع الإسلاميين في غزة ولبنان وشاهدنا كيف انتهت.. نريد تجنب حدود أخرى في سوريا يوجد عليها إسلاميون".

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية جنوب العاصمة دمشق، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء. وفقا لما أفاد به التلفزيون السوري.

ونقلت "رويترز" عن سكان في دمشق قولهم، إن دوي سلسلة من الانفجارات وصوت طائرات تحلق على ارتفاع منخفض، سُمع فوق العاصمة السورية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 4 غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للنظام السابق في منطقة الكسوة بمحيط دمشق.

جاء ذلك بعد وقت قصير من صدور البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني المنعقد في دمشق، والذي أكد المجتمعون خلاله رفض "التصريحات الاستفزازية" الأخيرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، متمسكين بوحدة سوريا "وسيادتها على كامل أراضيها".

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب دمشق.

وقال نتنياهو، في كلمة خلال حفل تخريج فوج جديد من الضباط في مدينة حولون، وسط إسرائيل: "قواتنا ستبقى في رأس جبل الشيخ وفي المنطقة العازلة (مع سوريا) لفترة غير محددة، من أجل حماية مجتمعاتنا وإحباط أي تهديد لها".

وأضاف: "لن نسمح لقوات النظام الجديد (في سوريا) بالدخول إلى منطقة جنوب دمشق، ونطالب بنزع سلاح قوات النظام الجديد بشكل كامل في جنوب سوريا".