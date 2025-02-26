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تزيد من حدّة الصراع.. مصر تعلق على الغارات الإسرائيلية في سوريا

10:54 م الأربعاء 26 فبراير 2025

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات
عبّرت جمهورية مصر العربية، عن إدانتها الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، بما يعد تصعيدا ممنهجاً وانتهاكًا صارخا للقانون الدولي واستخفافا بميثاق الأمم المتحدة، وتشدد مصر على أن ذلك النهج الإسرائيلي يزيد من حدة التوتر والصراع، ويعد انتهاكًا سافرًا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها".
وطالبت مصر في البيان "الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات السافرة وضرورة وضع حد لها".
وشددت مصر "على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخراً في انتهاك صارخ لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 توطئة لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة عام 1967 باعتبار أن الجولان أرض سورية محتلة".

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