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ترامب: على أوكرانيا أن تنسى مسألة الانضمام إلى الناتو

10:15 م الأربعاء 26 فبراير 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضات مع كل من روسيا وأوكرانيا تسير بشكل ناجح، موضحًا أنه يريد التوصل لاتفاق مع روسيا قبل الحديث عن تخفيف العقوبات، وعلى أوكرانيا أن تنسى مسألة الانضمام إلى حلف الناتو.

وأكد ترامب في حديثه خلال الاجتماع الأول للحكومة الأمريكية، أنه بدون الأسلحة الأمريكية لم يكن الأوكرانيون ليتمكنوا من الصمود في الحرب، مشيرًا إلى أنه إذا لم يصبح رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى لاستمرت حرب أوكرانيا لفترة طويلة، وأن نشر قوات سلام في أوكرانيا سهل ولكن الصعوبة تكمن في التوصل لاتفاق.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لن يقدم ضمانات أمنية كبيرة لأوكرانيا، وأن ذلك سيكون مسؤولية أوروبا، وخاصة فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا استعدادهما لنشر قوات سلام هناك، مشددًا على أن الأولوية هي وقف القتال في أوكرانيا وعدم إنفاق أموال إضافية.

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دونالد ترامب المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا تخفيف العقوبات على روسيا انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو
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