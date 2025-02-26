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مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إسرائيل سترسل مفاوضيها إلى الدوحة أو القاهرة

09:56 م الأربعاء 26 فبراير 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن تجنيد إسرائيل لأشخاص في سن الخمسين يؤثر سلبًا على اقتصادها، مشيرًا إلى أن شركاء الولايات المتحدة في المنطقة يرغبون في الاستقرار ويدركون أن استمرار الحرب غير مقبول.

وأضاف "ويتكوف" في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، أن هناك آمال بوضع المرحلة الثانية من المفاوضات على المسار الصحيح، مع التركيز على إطلاق سراح الأسرى، مؤكدًا أن إسرائيل سترسل فريقًا تفاوضيًا إلى الدوحة أو القاهرة، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية أن يزور المنطقة يوم الأحد القادم إذا سارت الأمور بشكل إيجابي.

وفيما يتعلق بغزة، شدد ويتكوف على ضرورة إيجاد طريقة أفضل للتعامل معها، مؤكدًا أنها أعيد بناؤها ثلاث أو أربع مرات، وأنه لا يمكن لحركة حماس أن تكون جزءًا من أي هيكل حكم في القطاع، معتبرًا ذلك خطًا أحمر لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي سياق متصل، أوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقبل مجددًا بحلول سياسية قديمة لم تحقق نجاحًا في الشرق الأوسط.

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