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حكومة نواف سلام تحصد ثقة مجلس النواب اللبناني

09:15 م الأربعاء 26 فبراير 2025

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام

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وكالات

حصلت حكومة الرئيس اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، ثقة مجلس النواب اللبناني.

وعقد مجلس النواب اللبناني لليوم الثاني على التوالي جلسات مناقشة البيان الوزاري تمهيدا لمنح حكومة نواف سلام الثقة، وذلك بعد جلستين صباحيّة ومسائيّة الثلاثاء، وحصلت الحكومة على تأييد 95 نائبا من أصل 128.

وفي هذا السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن تحقيق الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية يمثل أولوية قصوى لحكومته، مشددًا على رفض أي مقايضة بين المساعدات وإعادة الإعمار أو فرض شروط سياسية.

وأضاف سلام، خلال كلمته في مجلس النواب اليوم، أن الحكومة اللبنانية تواصل العمل على حشد مواقف عربية ودولية لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، لافتًا إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بجهود إعادة الإعمار، شدد رئيس الحكومة اللبنانية على أن الدولة ستتحمل مسؤولية إعادة بناء مؤسساتها، مطالبًا بإنشاء صندوق دولي لرصد الأموال اللازمة لدعم عملية إعادة الإعمار.

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