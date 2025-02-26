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ترامب: الاتحاد الأوروبي تأسس للعبث بأمريكا

08:36 م الأربعاء 26 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتحاد الأوروبي بابتزاز الولايات المتحدة وأنه تأسس في الأساس "للعبث بها"، مشيرًا إلى أن إدارته ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية، وسيعلن هذا القرار قريبًا.

وأضاف ترامب في تصريحات له خلال الاجتماع الأول للحكومة الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على الرد على هذه الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن أوروبا ترفض شراء السيارات والمنتجات الزراعية الأمريكية، وهو ما يعتبره إخلالًا بالتوازن التجاري بين الطرفين.

وفيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، قال ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لم تكن لديه نية لتسوية الحرب في أوكرانيا سلميًا، وأنه من طرح هذه الفكرة عليه، مؤكدًا أنه قد يضطر لتقديم بعض التنازلات لبوتين لإنهاء الحرب.

وأكد ترامب، أنه بدون الأسلحة الأمريكية لم يكن الأوكرانيون ليتمكنوا من الصمود، مشيرًا إلى أنه إذا لم يصبح رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى لاستمرت حرب أوكرانيا لفترة طويلة، وأن نشر قوات سلام في أوكرانيا سهل ولكن الصعوبة تكمن في التوصل لاتفاق.

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دونالد ترامب أميركا الاتحاد الأوروبي
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