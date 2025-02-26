ترامب: وقف إطلاق النار في غزة قرار يعود إلى إسرائيل

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون بيد إسرائيل، مشددًا على ضرورة اتخاذها القرارات المناسبة لاستعادة الأسرى.

وأضاف ترامب خلال ترأسه الاجتماع الأول للحكومة، أن المرحلة الثانية من الاتفاق ستعتمد على قرار إسرائيلي، واصفًا حركة حماس بأنها "مجموعة شريرة"، مشيرًا إلى أهمية إيجاد حل لأزمة الشرق الأوسط، ولافتًا إلى تحقيق تقدم في هذا الشأن خلال فترته الرئاسية.

وفي سياق آخر، أكد ترامب أنه لن يقدم ضمانات أمنية كبيرة لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون مسؤولية أوروبا، وخاصة فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا استعدادهما لنشر قوات سلام هناك، مشددًا على أن الأولوية هي وقف القتال في أوكرانيا وعدم إنفاق أموال إضافية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت بالفعل 350 مليار دولار لمساعدة كييف، وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البيت الأبيض الجمعة المقبلة لتوقيع الاتفاقيات بشأن المعادن النادرة.

وعن العلاقات مع الصين، أوضح ترامب أن إدارته تسعى إلى علاقات جيدة مع بكين، مؤكدًا رغبته في جذب الاستثمارات الصينية إلى الولايات المتحدة