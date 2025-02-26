إيلون ماسك يعلن تلقيه تهديدات بالقتل (تفاصيل)

القاهرة- مصراوي

كشف صاحب شركة تسلا والمسؤول عن وزارة الكفائة الحكومية في إدارة ترامب إيلون ماسك، عن جهوده لدعم الحكومة الأمريكية في إصلاح النظام الإداري، مؤكدًا أنه واجه العديد من العقبات خلال هذه المهمة، وأنه يسعى إلى تحقيق هدف خفض الإنفاق الحكومي بالتعاون مع الرئيس والوزارات والوكالات المعنية.

وأشار ماسك، في كلمته خلال أول اجتماع للحكومة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، إلى إمكانية توفير ما يقرب من تريليوني دولار من الميزانية السنوية من خلال معالجة أوجه القصور في الإنفاق، مشيرًا إلى وجود موظفين وهميين يتلقون رواتب حكومية، إضافة إلى بعض الموظفين الذين يعملون في وظائف أخرى خارج مهامهم الرسمية.

وأكد ماسك، أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب جهوده في هذا الملف، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، محذرًا من أن استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي دون رقابة قد يؤدي إلى إفلاس الولايات المتحدة، ومؤكدًا أن الرئيس الأمريكي طالبه بأن يكون أكثر صرامة في تنفيذ الإصلاحات.

وأضاف: "قد نرتكب بعض الأخطاء، لكننا سنسعى لمعالجتها سريعًا، كما نعمل على منح الموظفين الفيدراليين الفرصة للرد على استفساراتنا بشأن إنجازاتهم لضمان الشفافية والمحاسبة".

وأوضح ترامب خلال الاجتماع، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لإنهاء الصراع بينهما، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العامين الماضيين بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا.

وأشار ترامب أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقًا مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة، مؤكدًا أن بلاده ستستعيد أموالًا دفعتها لكييف، وأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور الولايات المتحدة يوم الجمعة.